兩度硬上智能不足乾女兒 便當店老闆扯幫女做愛快樂

台南高分院。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-11-13 00:36

〔記者王俊忠／台南報導〕賣便當的老闆阿政認1名輕度智能不足的女子敏敏當乾女兒，阿政竟把乾女兒當作禁臠，於2016年5月及6月間兩度在敏敏房間對乾女兒強制性侵得逞。敏敏不堪乾爹持續騷擾、寫信給職訓老師報警查辦阿政狼行。台南高分院依對身心障礙女子強制性侵兩罪、合併判阿政要服刑10年6個月，還可上訴。

訊問時，阿政竟大言不慚地說，是乾女兒說與男友分手了，想要做愛才會快樂，他身為乾爹就義務幫助乾女兒。法官調查結果打臉阿政辯解之詞。

判決指出，2016年5月20日晚間8點許，阿政在敏敏位於台南市的住處2樓房間，不顧乾女兒的言詞與動作推拒，強行脫掉乾女兒的衣物，因為敏敏力氣不敵，遭到乾爹以手指與生殖器強行進入下體性侵得逞。阿政竟食髓知味、於同年6月1日晚間8點重施故伎，再次在敏敏的房間對乾女兒性侵。

敏敏不堪乾爹持續騷擾，寫信給職訓教師說「我有認1位乾爹，但他會亂摸，他要給我做那事，他說喜歡我、要照顧我一輩子…，他要給我玩一玩做那件事，老師你要幫我，我不知道該怎麼辦？…」。

二審法官查出，阿政以送衣服與掛海報為由進入乾女兒的房間，敏敏有輕度智能不足，應變能力低，縱然反對仍無力抗拒乾爹的性侵行為；且她沒有異性親密友人，在遭到乾爹性侵之前，她不曾與他人有過親密及性行為，平常對性方面不會有特別興趣，也沒有自慰習慣；阿政供詞也有前後不一的矛盾，顯示阿政辯解是脫罪之詞。