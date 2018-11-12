11/12 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2018-11-12 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月12日）開獎的第107000091期威力彩、第107000175期雙贏彩及第107000271期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000091期威力彩中獎號碼為：「02、03、05、13、18、36，第二區：08」頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得464萬5658元；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共190注中獎，每注可得4000元；陸獎共1331注中獎，每注可得800元；柒獎共2764注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4932注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9490注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2424注中獎，每注可得100元。

第107000091期38樂合彩中獎號碼為「02、03、05、13、18、36」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合103注中獎，每注可得5750元；二合共2061注中獎，每注可得750元。

第107000175期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、09、10、11、12、16、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共475注中獎，每注可得500元；肆獎共6852注獲得，每注可獲得100元。

第107000271期今彩539中獎號碼為「03、06、18、25、38」，頭獎摃龜；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共5793注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5172注獲得，每注可獲得50元。

第107000271期39樂合彩中獎號碼為「03、06、18、25、38」，四合摃龜；三合共67注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4272注中獎，每注可得1125元。

第107000271期3星彩中獎號碼為「472」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000271期4星彩中獎號碼為「2328」，正彩共19注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」