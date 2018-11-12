彰化縣長選舉賭盤讓分 還沒開盤就被警查獲

2018-11-12 23:44

〔記者湯世名／彰化報導〕年底五合一選戰倒數，彰化縣警局為避免不肖分子藉開設選舉賭盤影響選情，從6日起一連3天掃蕩地下賭盤，共查獲167件賭博案，其中選舉賭盤的有2件3人。警方表示雖然專案期間已過，但為維持選舉的公平，仍會加強查緝選舉賭盤，呼籲選民不要以身觸法。

縣警局指出，溪湖分局接獲線報，本月初有不法分子利用網路批踢踢實業坊彰化版電子布告欄中，開設今年彰化縣長及縣議員選舉賭盤供不特定人下注簽賭，賭盤內容分別是「縣長選舉賭盤」、「縣議員數量比」、「鄉鎮市長數量比」，並以該網站所用的虛擬貨幣P幣下注，以90:1的比例兌換新台幣。

警方發現該賭盤是由34歲張姓男子所開設，6日通知張男到案，張男供稱自己是服務業，因為好玩，想要引起網友對選舉的注意而貼文，希望大家一起參與預測誰能夠勝出，而且還在討論階段，目前都還只是PK階段，沒有讓票數，想不到會因此被警方依賭博與妨害選舉移送法辦。

此外，鹿港警方8日持搜索票前往南投縣草屯鎮執行掃蕩網路簽賭站，儘管李男辯稱是自己簽賭，警方卻在其手機LINE通訊軟體內，發現李男跟另1名賭客的對話紀錄內有直轄市、縣市長選舉賭盤訊息，李男辯稱是跟朋友討論選情，大家看法不一，才會開出賭盤與朋友對賭10萬元，但警方認為李男疑企圖利用大選大撈一筆並影響選情。訊後依賭博與違反選罷法、意圖以他法使人不當選等罪嫌移送法辦。