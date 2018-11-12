11/12 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、03、05、13、18、36，第二區：08。
38樂合彩：02、03、05、13、18、36。
雙贏彩：01、03、04、06、07、09、10、11、12、16、20、24。
今彩539：03、06、18、25、38。
39樂合彩：03、06、18、25、38。
3星彩：472。
4星彩：2328。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：02、03、05、13、18、36，第二區：08。
38樂合彩：02、03、05、13、18、36。
雙贏彩：01、03、04、06、07、09、10、11、12、16、20、24。
今彩539：03、06、18、25、38。
39樂合彩：03、06、18、25、38。
3星彩：472。
4星彩：2328。
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