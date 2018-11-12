11/12 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-11-12 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、03、05、13、18、36，第二區：08。

38樂合彩：02、03、05、13、18、36。

雙贏彩：01、03、04、06、07、09、10、11、12、16、20、24。

今彩539：03、06、18、25、38。

39樂合彩：03、06、18、25、38。

3星彩：472。

4星彩：2328。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）