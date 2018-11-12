走私304隻蜜袋鼯去中國 金門岸巡活逮

準備走私往中國的蜜袋鼯，可能被對岸當作寵物牟利。（圖由金門岸巡隊提供）

2018-11-12 20:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡隊今天凌晨在馬山海域岸際截獲1艘越界中國船，查獲我國籍王姓男子涉嫌將304隻活體蜜袋鼯分裝5箱、企圖走私往中國，市值約45萬元、岸巡將全案依違反國家安全法、入出國及移民法、野生動物保護法等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

金門小三通日前於入境前的農畜產棄置箱被驗出非洲豬瘟檢體，引發高度重視；金門岸巡隊防杜疫情傳入，加強海上巡弋，今天凌晨3時許，在金門東北角的馬山海域發現1艘可疑目標，通報線上多功能巡緝艇查察，確認是編號「南石石033」的中國快艇。

岸巡幹員登船盤查，發現船上有1名蔡姓中國人，另1名是王姓台籍人士，赫然發現船上還載著5箱活體動物，仔細一看，竟是大約手掌大小的蜜袋鼯304隻，估計市值約45萬餘元。

金門岸巡隊長吳建冠說，這批走私往中國的蜜袋鼯，一般行情是「買母送公」，都是在台灣繁殖後空運到金門，準備利用中國船運往對岸當作寵物牟利。

岸巡表示，由於中國「非洲豬瘟」有擴散趨勢，時機敏感，基於兩岸共同防杜疫病共識，全案與金門海巡隊及金門查緝隊偵辦，並協同農委會動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站、金門縣動植物防疫所完成後續防疫措施，已將蜜袋鼯予以「人道處理」。