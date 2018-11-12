中國運搬船先期探路 澎湖海巡隊帶案扣回

中國漁船刻意船上隱沒船名，企圖逃避我方登船臨檢。（記者劉禹慶攝）

2018-11-12 18:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復甫頒獎表揚，澎湖海巡隊立即建功，在花嶼西方海域查獲刻意在船身隱去船名的中國運搬船，根據了解近日天候將變壞，中國漁船準備大舉入侵，運搬船是先期探路船，所幸及時查扣，有效遏阻一波越界潮。

澎湖海巡隊調查指出，澎湖艦今日下午1時20分許在花嶼西20海浬處，發現一艘中國漁船「無船名」越界行跡可疑，刻意將船名刷除，經廣播數次命令停船受檢無效，隨即施放小艇實施強靠登檢成功，經控制押返隊部調查，並帶回王姓船長等5人回隊偵訊。

由於中國非洲豬瘟蔓延，已擴散至福建地區，澎湖海巡隊為防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，立即通知澎湖防疫單位到場實施防疫作業，本案在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，澎湖海巡隊今年已扣留陸船17艘135人次，驅離65船次，裁罰金額1570萬元，並持續執行威力掃蕩越界中國漁船，以維護漁業資源及漁民作業權益，期能遏止中國漁船越界。

另外近日天候即將轉壞，東北季風將再起，海象轉趨惡劣，又時值斑節蝦〈大蝦〉及????魠魚盛產季節，澎湖海巡隊懷疑船上無任何魚貨的中國運搬船，扮演先期探路的角色，試探我方執法的強度，因此鐵腕扣船能達到遏阻效果，最重要也能切斷中國漁船海上補給線，避免中國漁船大舉入侵。