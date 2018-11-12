酒後口角 持撞球棍痛毆打死好友

警方在李嫌住處查扣的作案兇器撞球桿。（記者歐素美翻攝）

2018-11-12 22:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區11日凌晨1點多發生好友口角，竟用撞球桿打死對方的案件！李姓男子被毆送醫不治，警方接獲醫院報案，立即進行追查，但另名李姓嫌犯已逃之夭夭，於11日上午10點多，李嫌開車行經大甲區文武路與雁門路口，警方隨即攔下逮捕；李嫌供稱因死者曾欺負其未成年的兒子，兩人酒後攤牌時再起口角，李男又打了兒子耳光，他才一時氣憤失手打死對方。

大甲分局調查指出，嫌犯李國源（39歲）與死者李男（48歲）是好友，本月11日凌晨1點多，兩人相約在李嫌住家3樓喝酒，兩人突然口角，李嫌拿起家裡的撞球桿一陣痛毆，造成李男頭部受傷倒地，李嫌見狀才嚇醒，趕緊通報119將李男送醫，隨即駕車逃逸。

李男因傷勢嚴重，送醫不治，醫院隨即通報警方。大甲分局員警獲報立即透過監視器調查，發現一名中年男子駕車逃離，以車追人，到李嫌住處搜查，李嫌已逃離，警方封鎖現場，發現現場血跡斑斑，並查扣被打到斷裂的兩支撞球桿，並通知警網進行追捕。

李嫌一度逃到外埔，11日上午10點開車返回大甲，行經大甲區文武路與雁門路口，當場被警方攔下逮捕。

李嫌向警方供稱，與死者是好友，兩人喝酒時，他想到4年前中秋節時李男曾欺負他的兒子，因此就大聲質問李男「為何要欺負我兒子」，並找來在樓下的兒子上樓對質，不料，李男見狀竟又打了兒子一巴掌，他一時氣憤，才拿撞球桿痛毆李男，直到李男頭部流血倒地不起，才知闖下大禍，趕緊打119叫救護車送醫。

李嫌的兒子則向警方供稱，父親與李男喝酒，案發時他在樓下睡覺，不知發生什麼事。警方依殺人罪嫌將李嫌移送法辦。