峨眉停車場雙屍案 死者母斥凶嫌：活著就是要看你死刑

2018-11-12 20:38

〔記者楊國文／台北報導〕陳福祥犯下台北市西門町峨眉停車場雙屍命案一、二審都判死刑，高院更一審今開庭，死者蔡鎧陽的母親指控陳福祥犯案是標準的「預謀殺人」，殺了她的獨子，毫無教化可能，當庭痛罵陳「你毀了我一輩子希望，你預謀殺人，我活著就是要看你被執行死刑」。

2015年1月，台中市男子陳威宇經人介紹找台北的陳福祥安排買毒，蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，相約隔天在峨眉停車場交易，陳福祥以近距離手法，先後槍殺蔡宗育、蔡鎧陽，再騙陳威宇稱已完成交易，取走440萬元後逃亡近月，才在桃園住商大樓套房被警方破門攻堅逮捕。

台北地院認為陳福祥雖坦承犯行，但先後殺害不相識的被害人，視人命如草芥，假釋期間再犯，教化可能性低，二罪各判死刑、無期徒刑。

高等法院認定，陳福祥先殺害蔡宗育後，又槍殺蔡鎧陽滅口，所犯是兩公約「最嚴重的犯行」，雖當庭向死者家屬道歉，並賠償家屬20萬元，但再教化可能性低，無法預防再犯，仍判死刑。

最高法院認為，陳福祥偵查時供稱本來就是要殺害蔡宗育、蔡鎧陽以侵吞毒品價金，高院卻採信陳福祥是因蔡宗育作勢掏槍才射殺，調查未完全，且對於是否有教化可能性調查也不完備，發回高院更審。

高院更一審下午開庭，高檢署公訴檢察官許祥珍聲請勘驗案發當天峨眉停車場，證明人煙稀少，陳福祥並非臨時起意殺人。此外，檢方也聲請調閱案發前二天的監視器畫面，因陳福祥疑似事先到峨眉停車場勘查地形，欲證明陳為預謀殺人。陳則否認槍枝有加裝滅音器。

蔡鎧陽的母親指嚴厲指責陳福祥事先勘查地形、殺人使用有滅主器的手槍，都顯示陳是預謀殺人，「10分鐘內殺了兩條年輕生命」，蔡母並痛斥，陳福祥殺兩人不必判死刑嗎？被害人沒有人權嗎？並指陳無可教化，殺害她的獨子，「你毀了我一輩子希望，你預謀殺人，我活著要看你被執行死刑」。