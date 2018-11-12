KTV互毆PO臉書 警緝逮法辦

警方將涉案互毆嫌移送法辦。（記者陳賢義翻攝）

2018-11-12 20:36

［記者陳賢義／台東報導］台東市一家KTV在光棍節凌晨發生3打1的鬥毆事件，一旁還有人高聲鼓譟，群毆影片被PO上臉書，台東警分局寶桑所獲報立即啟動快打，將相關涉嫌人帶案偵辦，依違反社會秩序維護法移送法辦；警方表示，依社會秩序維護法第87條，加暴行於人者、互相鬥毆者、意圖鬥毆而聚眾者，處3日以下拘留或18000元以下罰鍰，籲民守法。

警方表示，兩造友人因慶祝光棍節前往台東市區一家KTV歡唱，離去上下樓梯時，因細故酒後一時情緒失控，進而發生爭吵推拉互嗆，期間郭、涂、張男等3人聯手毆打陳姓男子，造成陳男身上多處紅腫；案經獲報到場，立刻調閱相關影像及訪查店家，掌握相關涉案人，隨後前往帶案說明，釐清事情真相，將4名涉及打架情事的涉案人依法究辦。

警方表示，依社會秩序維護法第87條，加暴行於人者、互相鬥毆者、意圖鬥毆而聚眾者，處3日以下拘留或18000元以下罰鍰；第72條於公共場所或公眾得出入之場所，酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止者，處新台幣6000以下罰鍰，呼籲民眾遇到類似的打架事件，勿在現場圍觀甚至謾罵喧鬧，應儘速離開或打110報案由警方處置。