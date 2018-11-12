發「黑」函指對手賄選12年 里長候選人遭起訴

北斗鎮東光里里長呂學銘不滿遭抹黑，向蘇男提告。（記者陳冠備翻攝）

2018-11-12 22:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東光里蘇姓里長候選人發放政見文宣，內容暗指對手現任里長呂學銘「有錢就橫行」、「12年前收1000，今年行情大漲，聽說計畫●喔」（●為數字3000，經黑色油性筆塗黑），指摘呂學銘12年前買票迄今，呂學銘不滿遭抹黑提告，彰化地檢署今日偵查終結，認為文宣內容涉嫌意圖使人不當選，依違反公職人員選罷法起訴。

起訴書指出，蘇姓候選人（61歲） 於9月拜票期間，發放刊有個人照片的文宣，內容闡述政見外也說「選舉是比政見、比能力，不是有錢就橫行….，製造謠言，拼命抹黑，不會顯示他的乾淨與能力」、「12年前收1000，東光耽擱停滯12年，今年行情大漲，聽說計畫●喔，不要為了●忍耐幹譙四年」等語的文宣600件，指摘呂學銘自12年前買票賄選迄今。

檢方偵查，蘇男坦承發放文宣但否認犯行，傳喚陳姓、鄭姓里民到案時均坦承收到該文宣，檢方認為蘇男以文字散布虛構事實，觸犯加重誹謗罪，於選舉期間已違反公職人員選罷法，將他起訴。

連任三屆的現任里長呂學銘對此表示，該文宣暗指我12年前買票1000，現在又指控我要買票3000，已對本人造成毀謗，殺傷力很大，才提出告訴，現在對手遭起訴，相信司法還我清白。