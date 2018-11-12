驚悚！婦人過馬路遭撞卡車底 疲勞駕駛釀1死1傷

黃姓男子駕駛白色休旅車一路連撞1輛機車、3輛轎車造成1死1傷，警訊時坦承工作太累、一時恍神而釀禍，全案依過失致死罪嫌函送法辦。（讀者蔡蕥鍹提供）

2018-11-12 19:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣郭姓女子10日中午在自強南路與文興路口停等紅綠燈準備過馬路時，竟遭44歲黃姓男子駕駛白色休旅車撞飛後重摔，卡在打滑的車底，送醫後不治身亡；黃男一路連撞1輛機車、3輛轎車，造成1死1傷，警訊時坦承工作太累、一時恍神而釀禍，檢警今天相驗，全案依過失致死罪嫌函送法辦。

警方調查，根據監視器畫面，這輛白色休旅車突然偏離行駛路線，往右偏移後隨即衝撞路邊人行道，正在停等紅綠燈的機車騎士見狀連忙閃避，幸好只有車頭遭擦撞，但隨後轎車又失速撞上路邊正準備過馬路的郭女（45歲）。

由於撞擊力道過猛，郭女當場被彈飛後卡在車底，身上物品散落一地；休旅車又失速打滑衝撞3輛轎車，連路樹都被撞得搖晃，路旁的一對情侶見狀，嚇得連忙尖叫往後退，畫面十分驚悚。當時正在店裡的工作的男子聽到「砰」劇烈的撞擊聲，衝出查看，趕緊請便利商店店員協助打119叫救護車。

監視器畫面曝光後，網友議論紛紛，「光看畫面也嚇到了」、「路人等紅綠燈記得要站在紅線內，雖然三寶要從哪邊撞過來真的無法預料」、「太誇張！這真的都是命。好好站著也會出事，誰都無法預料」、「度咕比酒駕還嚴重」、「這太扯了，到底開車的有什麼問題」等。

警方調查，黃男酒測值為0，10日下午1點許，黃男駕車行經案發路口時，疑似疲勞恍神，先撞上待轉的機車騎士，隨後車輛又撞上路邊3輛轎車以及正在路邊等過馬路的郭女，郭女當場卡在車子底下、動彈不得，消防人員立即使用破壞器材將郭女救出，郭女傷勢嚴重，一度失去意識，送醫雖恢復生命跡象，但轉送林口長庚急救後因傷重宣告不治身亡。 黃男向警方坦承因疲勞駕駛釀禍，訊後已依過失致死罪嫌函送法辦。