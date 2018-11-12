元祖少東、前妻互告 前妻提出1.7億天價調解金

2018-11-12 20:04

〔記者楊國文／台北報導〕元祖食品少東張乙濤，提告前妻藍婉綺擅自提領他的帳戶610萬元，一審判藍女10月、緩刑2年，高等法院今開庭，藍女坦承領走610萬，但否認犯罪，雙方當時是夫妻關係，張同意隨時提領做為家用，法官汪怡君勸雙方為小孩最大利益而和解，張的律師指藍女及家屬共提告5件訴訟，且提出1億7千萬元天價的調解金，「雙方很難調解」，藍女反擊並非事實，藍女律師也指是作為3名小孩將來唸書、生活費用，且張方面也對藍女提告，雙方爭執不下，暫訂12月進行調解。

高等法院今天庭訊僅藍婉綺出庭，張乙濤未到庭，藍女辯護律師聲請傳張出庭，進行交互詰問。法官汪怡君詢問兩造有無調解可能性，希望為小孩最大權益著想，最好能和解落幕。

張乙濤的律師指出，在一審判決藍女有罪後，藍女和家人一口氣對張提出民、刑事共5件訴訟，表示若要調解欲以「統包方式」處理，且提出一億七千萬元天價的和解金、也無表達過悔意，張根本未同意藍女可擅自提款，雙方很難調解得成。

藍女律師︰和解金用在三個小孩身上

藍女的律師主張，張也攻擊過藍女的父親，也有提出告訴，至於和解金額都用在三個小孩身上，包括到中國上海讀書，和將來要到美國唸書的學費和生活費用。

法官建議，錢的方式可以採信託的方式處理，畢竟都是用在小孩身上，「相信兩家對花在小孩身上的費用都不會有意見才對」，而本案將來審理結果，是不會受到其他訴訟案件的影響。

張的律師庭末指出，張家目前無法很順利探視小孩，如果將來小孩到中國上海唸書，可以看到小孩嗎？此外，小孩的教育等費用應該是共同承擔，並非張單方面負責此費用，也不清楚藍女是如何計算出這1.7億元費用？