李慶華涉貪案 前辦公室主任認罪：受李指示申報

2018-11-12 16:28

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費案中，李的國會辦公室殷姓前主任，因申報不實被依偽造文書罪嫌起訴；新北地院今開庭審理此部份，殷女認罪表示，很遺憾、抱歉也願意負責，但她只是職員，受李慶華之命辦事，不知李慶華財務流向，也未獲得任何不法所得，希望法院從輕量刑，給予緩刑；殷女涉偽造文書定於12月17日宣判。

檢調調查，2007年1月至2016年1月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費約2萬至8萬元不等，虛偽申報合計532萬餘元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，李辯稱全權委由殷女處理。

檢方不採信，依貪污治罪條例及偽造文書罪嫌起訴李慶華，另依偽造文書罪嫌起訴殷女。法院上週開庭時，李慶華沒請假，因故不到庭，法官定於26日再開庭，將囑託李住居所轄區的汐止警分局進行拘提。

法院今開庭審理殷女偽造文書部分，殷女在庭訊時，情緒有些起伏，語帶哽咽地說，她直到閱完卷才知道李慶華在偵查時所述，但此完全與事實不符。

她說，李慶華是非常權威的老闆，她從1995年大學畢業進入李慶華國會辦公室前，就知道在該處「沒有說不的權利」，2001年因同事離職，她才被指派負責申報國會助理薪資，申報方式都是依李慶華告知處理，助理的任用也是李慶華親自面試並核定薪資核定，最後依指示填寫申報表，再請李慶華親名、蓋章，才能送交立法院人事處。

殷女還舉例指出，李慶華辦公室內有一名蔣姓助理，其母親就是李慶華的同居人，對她來說，就是老闆娘兒子，她怎麼可能推薦？

殷女最後說，她直到檢調約談，才理解自己對法律認知錯誤，很遺憾、抱歉也願意負責，但她只是職員受命辦事，不知李慶華財務流向，也沒有獲得任何不法所得，偵查時配合還原真相，希望法院從輕量刑，給予緩刑。