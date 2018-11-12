女童被湯燙傷 家長指控幼兒園處置不當

羅姓女幼童在地板上被熱湯燙傷。（記者周敏鴻翻攝）

2018-11-12 17:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一處私立幼兒園的4歲羅姓女幼童，6月7日接近中午用餐時，被午餐的熱湯燙傷，家長投訴，幼兒園人員事發時處置不當，事後態度消極。幼兒園人員回應，女幼童燙傷後，家長已提出業務過失重傷害告訴，尊重司法調查，不對外回應。

家長說，當天中午準備用餐時，因幼兒園未將餐點擺放位置與活動區隔開，女兒因而被熱湯燙傷。幼兒園人員緊急將他女兒送醫，但他女兒因全身1/4的2到3度燙傷，一度還被醫院宣布病危。

家長指責，他女兒燙傷當下，幼兒園還要求她自行沖水降溫，但沖水的部位只有手、不包括她燙傷的右側腹部與腿部等部位，處置不當。他女兒的傷勢最多只能恢復4成，燙傷的陰影會一輩子跟著她，而事發後幼兒園人員提出和解金額15萬元，與他女兒就醫、復健等需求，距離實在相差太多，似乎完全沒有誠意。

幼兒園人員說，家長已於10月中旬提出業務過失重傷害告訴，控告負責人、園長等共5人，尊重司法調查，也會積極與女幼童家長持續協調和解事項。

桃園市政府教育局調查，女幼童燙傷導因於餐點擺放位置未與活動區隔開，以及室內活動動線安排不當，以依幼兒教育及照顧法規定限期改善，另外，幼兒園有超收幼兒、聘任未具資格的教保服務人員從事教保服務、未依規定配置足額的教保服務人員等違規情形，也已依幼兒教育及照顧法，裁處該園負責人罰鍰並令限期改善。