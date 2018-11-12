前環保局長拒收賄千萬 回收業者陳總二審仍判2年

2018-11-12 15:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市經營回收廢鋁的陳姓總經理，為閃避1億7356萬多元事業廢棄物代清理費，希望轉運至大寮掩埋場取代，欲行賄前環保局長鄒燦陽1000萬元，被鄒二度回絕，並向政風室回報、揭發，陳男一審依行求賄賂罪判2年徒刑，併科罰金50萬元，被告不服、上訴，遭高雄高分院駁回，仍可上訴。

陳總經理反指鄒前局長聽錯了，他堅稱自己和公司都沒有1000萬元的財力，不可能也不會行賄，據了解，勇於揭發行賄的前局長鄒燦陽，自2014年12月31日就任高市府環保局長，隔年8月間因健康因素請辭，在任職位8個多月，頗受好評。

判決指出，專門經營回收廢鋁的陳姓負責人，10幾年前因公司倒閉後，轉往其他同型公司任職總經理；2015年他的公司拍賣獲得紐新公司的廠房及土地，但需負責清除2萬多噸「非有害集塵灰或其混合物」事業廢棄物，高市府環保局要求繳納1億7356萬多元的代清理費用，因無力支付，導致資產遭到假扣押。

被告陳男為求迅速清除，同時想節省大筆費用，多次前往環保局請託，希望市府同意讓廢棄物運至大寮衛生掩埋場，環保局認為不符規定拒絕，陳男被控於2015年4月17日下午，利用前環保局長鄒燦陽到三多路百貨公司參加活動時，當面告訴鄒若能同意要求，要給「1000塊大塊的（台語）」，意指1000萬元賄款。

鄒當場拒絕並於當天回報政風單位，陳男後透過市議員協調轉運大寮衞生掩埋場，鄒斷然拒絕，決定揭露行賄行徑，向檢調提出告發。

陳男辯稱沒有能力提供上千萬元，不可能行賄，很可能是鄒燦陽聽錯，一審法官不採信他說詞，認定行賄事證明確，判處2年徒刑、併科罰金50萬元、褫奪公權1年；陳不服提起上訴，高雄高分院今認為判決無誤，全案仍可上訴。