公車痴漢性騷求診謊稱陽痿 缺乏證據法官判無罪

2018-11-12 15:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女大學生小芳指控，搭乘公車時，謝姓男子兩度用性器官摩擦她的屁股，第一次騷擾時，她趕緊下車，謝男也跟著下車並尾隨她一段路，第二次騷擾時，她直接告訴司機，司機把公車開到派出所報案，怪異的是，檢方偵查時，謝男至少向兩家醫院的醫師，請求開立陽痿的證書，醫師卻發現他的性功能正常，不過，法院卻判謝男無罪確定，理由不是謝男是性無能，而是缺乏證據，沒有其他證人目睹，公車監視器也沒拍到案發過程。

判決書指出，大學生小芳（化名）前年3、4月某天夜間搭公車返家時，公車頗擁擠，她感覺自己屁股，被「凸起」異物頂住摩擦，她轉身查看，見一男子用生殖器摩擦她的屁股，為時5至10分鐘，她嚇得趕緊下車，痴漢也跟著下車，尾隨她走一段路，她打電話給爸爸，痴漢才離去，事隔2個多月，前年6月23日晚間，她又遇到同一痴漢，用同樣方式騷擾她，她向司機反應，司機把公車開到中市五分局的北屯所報案，被指控為痴漢的男子姓謝，他宣稱公車擁擠，不小心碰到小芳。

台中地院一審時，謝男堅稱不小心碰到小芳，時間很短暫，絕無用生殖器摩擦5至10分鐘之事，小芳卻指控說，痴漢兩度性騷擾時，都是穿黑綠色POLO衫，戴著黑框眼鏡，她兩度親眼見到痴漢的生殖器，都處於勃起狀態，絕非「不慎碰到」。

台中地院法官卻認為小芳說法矛盾，小芳第一次被謝男騷擾又尾隨，深刻記得謝男模樣，卻在第二次被搜擾前，沒察覺謝男就站在身邊，另外，公車監視器沒有拍到過程，又缺乏其他證據，判決謝男無罪，台中地檢署上訴二審，並指控謝男案發後約2個月，至少向兩家醫院求診，要求醫師開陽痿的證明書，醫師卻發現他性功能正常，其中一位醫師懷疑謝男另有所圖，於病歷用英文註記「be careful about legal problem」（小心訴訟問題），提醒其他醫師，檢方認為謝男欲蓋彌彰，更加證實他是痴漢。

台中高分院卻認同一審見解，認為小芳說詞矛盾，又無其他證據佐證，謝男有可能不慎碰到小芳，至於謝男求診宣稱陽痿一事，法官認為謝男「不負自證無罪」，陽痿也可能犯下性騷擾案，不能以謝男求診謊稱陽痿，認定謝男犯下性騷擾案，判決無罪確定。