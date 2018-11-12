ABC男逃兵10年 檢比對千筆資料逮到他

2018-11-12 14:50

〔記者黃捷／台北報導〕35歲蔡姓男子具有台灣、美國雙重國籍，10年多前明知接到兵單，仍滯美逃兵，他知道自己會被通緝，每次返台探親，耍小聰明持美國護照入境，台北地檢署檢察官比對數千筆資料，終於掌握到蔡男的美國國籍，今年10月他一入境，立刻逮捕到案。

檢警調查，蔡男在美國出生，父母是台灣人，因此擁有雙重國籍，長期在美讀書，10多年前他最後一次持台灣護照出境，直到收到兵單、報到當日，就再也沒有入境紀錄，軍方約訪他的父母，父母也稱與蔡男失聯，不知道現況，軍方只好依妨害兵役罪移送，檢方並發布通緝。

雖然10年來都沒有蔡男入境紀錄，但檢察官不死心，查出父母名下的信用卡，有申辦一張附卡，且長期在美國消費，懷疑就是蔡男在使用，再循線查出他的英文名字是Michael，比對上千筆資料，終於找到一名Michael，年籍資料都與蔡男相同。

檢察官發現，這位Michael平均一年會入台1、2次，入境卡上填寫的事由是探親，聯絡地址就是蔡男父母家，且經照片分析比對，幾乎確定這位Michael就是蔡男，因此追加發布通緝，今年10月他又入境，航空警察當場將他逮捕歸案。

蔡男原否認逃兵，辯稱第一次回台，並沒有與父母聯絡，但檢察官當庭拿出入境及附卡資料，證明親子雙方其實仍有聯繫，他自知無法狡辯，才承認犯行，辯稱他主修藝術，但這項專長在台灣找不到工作，才會到美國擔任大學講師。

檢察官考量他沒有前科，且犯罪情節輕微，以繳國庫12萬為條件，處分緩起訴1年。據了解，蔡男已超過常備役徵召年齡，現只需服替代役，他曾以申請學歷證明資料為由，請求再次出境，但檢察官擔心他再度逃亡，並未准許，請他由美國的同事朋友代為處理。