北市信義誠品有攝狼 逾5女裙底被偷拍

2018-11-12 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市35歲簡姓男子，昨天下午前往誠品信義3樓書店，尋找穿短裙的年輕正妹，趁對方專心看書時，以預藏在球鞋上的針孔攝影機偷拍其裙底風光，他的怪異行徑早被一旁的正義哥發現，見簡男又要「伸腳」到1名正妹裙下時，立刻上前喝止，簡男雖試圖逃跑，卻被正義哥及附近民眾聯手壓制，在他球鞋及襪子內發現整組偷拍器材，交由隨後趕來的員警帶回派出所偵辦。

警方初步檢視簡男偷拍器材，發現至少有5名女子被偷拍裙底風光，但妨害秘密屬告訴乃論，當下正要被拍的正妹由於及早發現，簡男未得逞，而其他遭偷拍女子尚不知其身分，警方已調閱監視器畫面，積極尋找被害女子到警局說明。

警方調查，簡男身穿黑衣，頭戴棒球帽，昨下午在誠品信義店3樓挑上一名穿短裙的正妹，悄悄到她身後，利用預藏在球鞋上的偷拍器材，伺機偷拍其裙底風光，一旁的26歲張姓男子察覺有異，隨即上前質問簡男，並通知店員報警，過程中簡男試圖逃跑，還大聲說「我沒有啊！」被張男與另名熱心男子聯手壓制，搜出鞋襪裡的偷拍器材，當場人贓俱獲。

店家調閱監視器畫面後發現，簡男不只一次在店內逗留，店員亦向警員表示，對簡男的臉有印象，算是信義店的常客，簡男則向警方供稱，他想了很久才決定購買器材，但第一次偷拍就被逮，警方對其說法存疑，正擴大清查。