第三方支付公司勾結賭網 代收賭金達8億元

警方查扣電腦、手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

2018-11-12 14:24

〔記者邱俊福／台北報導〕王姓男子涉嫌申請開設3家第三方支付公司，今年初開始專協助「星際俱樂部」等20個賭博網站處理金流，讓賭客簽賭後，可透過信用卡、ATM轉帳與超商代碼方式，先交付賭資給其公司，再流入賭網，規避查緝，刑事局偵九大隊第三隊經多日偵查將王嫌與賭網客服人員等共12人查緝到案，估初代收賭金高達8億元。

警方表示，追查破獲的賭網賭資金流時，發現賭客透過信用卡線上刷卡、銀行虛擬帳戶的ATM轉帳與超商代收付款等方式，將簽賭投注金匯入儲值，沒有透過實體銀行與現金，經查發現，這些部分賭金流入3家第三方支付公司。

警方經進一步追查賭網賭資流入該公司狀況，查知有賭網客服人員透過臉書、LINE等社群，散布「保證獲利」、「投資翻倍」等假投資訊息，隨機邀請網友加入群組，稱「全新引進獨家循環式獲利法，專業培訓簡單，首次只需新台幣1000元，每日獲利800到2000餘元」等言論，吸引網友加入，其實是誘騙進入「星際俱樂部賭博網站」，參與賭博。

當被害人加入賭網後，該客服人員會先透過修改賭網的輸贏機率，初期讓賭客嘗到甜頭，讓為贏面大、獲利高，俟賭客欲變現時，則聲稱能提供明牌，一口氣贏得10到50倍賭金，誘使賭客加碼投注金額後，便將聯繫封鎖，讓賭客血本無歸。

警方經長期蒐證，日前將41歲王男逮捕，並查緝刊登假投資訊息的賭網客服等11人，依賭博、詐欺等罪嫌送辦。