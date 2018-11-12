加油站臥底、「假打工、真側錄」信用卡 3男判刑

2018-11-12 14:18

〔記者楊國文／台北報導〕侯姓男子被控指示湯姓男子「臥底」在加油站，偷偷側錄客人的信用卡資料，再以每筆1000元的價碼賣給偽卡集團。湯男犯行被黃姓同事發現，竟拉攏黃把風參與作案，但遭發卡銀行察覺有異報警查獲，高等法院依共同犯詐欺取財罪，判侯3年4月、湯2年10月、黃1年8月徒刑。

判決指出，湯男原本是裝潢工人，侯男2016年間見他缺錢花用，慫恿加入偽卡集團，指派他到加油站應徵打工，負責側錄客人的信用卡資料，每筆可賺500至1000元不等，若集團盜刷成功還可分紅。

湯男後來成功臥底在新北市淡水區一家加油站，側錄客人信用卡時被黃男發現，湯男拉攏黃男說，若不告狀並幫忙把風，每筆會分他300至500元，黃男答應後，就在湯男側錄時，以身體阻擋監視器掩護。

偽卡集團盜刷遭側錄的信用卡，購買花蓮某藝品店的商品共14萬，但只成功盜刷2次，第3次就被銀行查覺有異鎖卡。警方獲報後循線逮獲湯、黃，並在黃男的機車車廂起獲側錄器，隨後再透過監視器，抓到經常至湯男住處拷貝側錄器資料的侯男。

士林地院審理後，依共同犯詐欺取財罪，判湯男3年、侯男3年6月徒刑，而湯男並未把錢分給黃男，黃男因沒有得利，遭輕判1年10月。

全案上訴高等法院，侯男否認犯行，指稱沒有提供側錄器給湯男，也沒有指示湯男到加油站側錄他人信用卡，湯男僅坦承有到加油站側錄顧客信用卡，但否認參與偽造信用卡，也沒有盜刷信用卡，黃男均坦承犯行。