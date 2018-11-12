裝小鮮肉？36歲慣竊偽裝大學生偷校園還在教室睡一晚

2018-11-12 14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在新北市高中畢業的36歲黃姓男子，嚮往大學生活，遂鎖定大專院校下手行竊，他偽裝成大學生，穿著布鞋、短褲或運動褲，還背著背包，白天混入校園內觀察環境，晚間再潛入校內行竊，還在校內教室睡一晚，翌日清晨再搭乘計程車離開，從台北偷到台中與台南地區，台中市警局四分局偵查隊透過監視器查到他，依加重竊盜罪嫌法辦。

據司法院的判決記錄，黃男偷竊等前科累累，最近一次判刑紀錄，是他在前年8月潛入台南市的遠東科技大學工程學系大樓，竊取電腦與現金200元，之後又在旅館偷房客皮夾與信用卡，在加油站盜刷信用卡，法院判刑8月。

四分局偵查隊調查，黃男又在2個月前，於中市一間科技大學內偷竊，調查顯示，他刻意以大學生裝扮，穿著Ｔ恤與短褲，假冒學生於白天混入校園內，享受校園的年輕氣息外，也觀察各教室人員出入，等深夜後再尋找下手的目標，當他選定教室後，便使用工具破壞氣窗進入搜刮財物，甚至在教室內留宿一晚，翌日凌晨5時許才翻越校區大門，到附近超商搭乘計程車離開。

偵查隊懷疑此賊是慣竊，透過犯案手法比對身分，查出他就是經常偷校園的黃嫌，四分局懷疑他在中市各大專院校內，另涉多件偷竊案件，他自己也承認，偽裝成大學生，彌補自己沒有唸過大學的遺憾之外，也能掩人耳目，警方依加重竊盜罪移送台中地檢署偵辦。