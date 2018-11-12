吃早餐而已 無辜林男遭惡煞砍到骨折、肌腱斷裂

2018-11-12 13:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市17歲李姓少年因與顏姓男子素有嫌隙，向27歲游姓男子吐苦水後，游男撂人分乘3輛車，到蘆竹區大竹路某間顏男常去的早餐店尋仇，一名正在點餐的林姓男子見狀嚇跑，被誤認是顏男的同夥，慘遭眾人持BB彈射擊及西瓜刀、鋁棒砍打，造成右手肘骨折、肌腱及韌帶斷裂、右大腿撕裂傷等，桃園地檢署檢察官偵結依傷害罪嫌起訴游男等7人。

起訴指出，游男為了替李姓少年教訓顏男，2016年4月19日凌晨1點多，號召26歲溫姓、21歲趙姓、32歲陳姓、23歲陳姓、20歲彭姓、22歲黃姓男子，在八德區集結後分乘3輛車前往蘆竹區大竹路，當時顏男正好與2名友人在早餐店用餐，他看到大批人馬趕到火速躲進廚房，一名正在點餐的林姓男子驚慌跑到對面躲藏，被誤認是顏男同夥，遭到BB彈射擊並被持西瓜刀、鋁棒砍打；顏男友人停在門口的車子，也慘遭眾人持鐵棍、高爾夫球桿毀車。

起訴指出，游男等人逞凶後搭車逃逸，警方獲報趕抵現場，扣得西瓜刀、高爾夫球桿等證物，並將傷痕累累的無辜林男送到醫院急救。

游男落網後坦承犯行，並供出在場的其他友人；同案的溫男則稱，是游男告知要找人打架，要大家到八德區集結出發，但之後又翻供說，他當時喝醉了，不記得發生什麼事。