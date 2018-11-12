感謝海巡隊守護澎湖 縣長陳光復頒獎金

澎湖海域安全都靠海巡隊這批英雄幕後努力，海上守護神當之無愧。（記者劉禹慶攝）

2018-11-12 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復請假選舉首日，不是趕選舉行程，而是前往澎湖海巡隊，頒發10萬元獎金給海巡弟兄，感謝這批弟兄守護澎湖海洋有功，並肩負起海上守護神角色，打擊走私犯罪、協助離島傷患後送及嚴格把關防疫等。

被譽為海洋守護神的澎湖海巡隊，今年至今已查扣16艘越界中國漁船，收到行政罰鍰1570萬元，為全國最高紀錄；同時去年也執行後送離島病患77人次，今年至今也有44件48人次後送，更曾成功在海上攔截走私506公斤安非他命原料，防止毒品進入台灣危害社會，現更積極防堵非洲豬瘟擴散至台灣。

由於海巡弟兄冒著黑夜惡浪，守護海洋、守護離島居民的信心，澎湖縣長陳光復今日特在農漁局長薛宏營陪同下，前往澎湖海巡隊頒發獎金，由隊長洪悖論代表接受，陳光復盛讚海巡隊宣示我國主權及守護海洋的努力；洪悖論則表示，澎湖海巡隊除了持續努力巡弋海洋、打擊犯罪之外，現最主要的責任是防堵非洲豬瘟擴散至台灣，因澎湖是台灣的前線，絕對不能失守。

另外，由於澎湖海域幅員遼闊，澎湖海巡隊又不時執行後送任務，因此油料錢常常超支，陳光復也允諾爭取中央國庫將沒入中國漁船罰鍰，撥交海巡署統籌使用，讓前線戰士能有足夠的後勤支援，才能確保澎湖海域安全，並持續擔任澎湖海上守護神角色。

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