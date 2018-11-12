女警護送路倒男返家 7旬老母淚擁癲癇兒

2018-11-12 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕50歲蕭姓男子因患有癲癇，晚上行經梧棲區中華路時突然發作，致跌倒臉部受傷流血，清水分局安寧派出所員警陳鈞鏞巡邏發現，要將他送醫，但蕭男拒絕，警方只好陪同其回家，蕭男因全身肌肉抽搐、走走停停，好不容易走到住家巷口，70多歲老母見狀淚流滿面，並感謝警方協助。

警方表示，家住梧棲區的蕭男，日前從中央路步行至中華路時，突然跌倒受傷，滿臉是血，警方巡邏經過發現，立即下車關心，但蕭男臉部抽搐、無法正常流利對答，自行起身後也站不起來，頻頻倒向路旁，員警陳鈞鏞立即通知救護車前來，但蕭男卻拒絕不肯上救護車，並執意自行離去。

員警見狀只好呼叫巡邏員警陳靜芳、詹世銓到場協助，但警方一再溝通約20分鐘，蕭男仍不願上救車，僅同意讓員警陪同返家，員警一路攙扶其步行回家。

但短短幾百公尺路程，蕭男因全身肌肉抽搐、走走停停，半路還蹲坐路旁店家休息，情況好轉，再繼續前進，走到住家前巷口，剛好遇上心急如焚的蕭母，蕭母見其子由警方保護協助返家，淚流滿面。

蕭母表示，蕭男自小罹患癲癇，蕭妻離家多年不知去向、孫子也不在家，目前僅其母子相依為命，當天發現蕭男一個人外出即非常擔心，很感謝警方護送孩子平安回家。