「恐怖幼兒園？」女童燙傷住進加護病房

2018-11-12 11:57

［記者陳昀／桃園報導］女兒待在幼兒園竟燙傷病危！一名家長今天在臉書社團PO文指出，桃園區某私立幼兒園竟然在上課時間將熱湯送進教室，造成女兒全身24%面積的2至3級燙傷，在加護病房待了一個多月，但園方不但當下延誤處理，6月事發至今也態度消極被動，還回他：「告上法院保險公司要賠」，讓他決定揭發這家「恐怖幼兒園」；記者致電該幼兒園，園方表示負責人及園長不在，暫時無法回應。

桃園市教育局指出，這次事件緣由在於園方將湯菜送進教室後，教師又帶幼童進行動態活動，讓女童不小心滑倒被湯灑到，在動線安排、區隔及活動安排都有不妥，已要求限期改善，近期會前往複查，家長與園方也已進入消費爭議調解。

PO文家長指出，幼兒園教師致電通知時，只說孩子在學校燙傷、送往林口長庚，他到場才發現女兒已經意識不清，且右側軀幹、手臂、大腿皮膚都已經不再，會陰部還佈滿2公分水泡，醫生從加護病房出來後還說女兒正處病危期。

家長痛心地說，因為燙傷怕感染，只有探訪時間能看女兒，女兒常常哭到睡著、眼角有淚水，到第3週情況好轉，女兒每天須獨自面對換藥的劇痛，經常做惡夢邊睡邊哭，對家長來說不只是錐心之痛，也是精神與體力的負擔。

家長表示，園方上課時間將熱湯送進教室沒有隔離，卻謊稱湯只有40至50度，從監視器影片也發現，老師一開始只發現女兒手燙傷，帶她去洗手檯讓她獨自沖水，卻沒發現身體也有燙傷，延誤處理，出院後園方也不再過問女兒情形，他致電時負責人還回應：「如果告上法院，保險公司都要賠」，讓他直覺根本在欺負無辜的家長，希望不要再有家長和幼童受害。