持雙刀想強收保護費 錢沒收到反被起訴

2018-11-12 11:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕29歲男子陳羿玄9月22日晚間，因缺錢花用，竟持兩把藍波刀跑到基隆市新豐街某間滷味店，把一把藍波刀插在櫃台上，揚言「要收保護費1萬元」。店家拒絕後，陳男竟揮刀恐嚇想要動手行搶，與店內人員對峙。警方趕抵後，壓制陳男時反遭他劃傷手指，警訊後依強盜罪將他移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定陳男涉犯強盜罪將他起訴。

檢警調查，陳男於案發時攜帶兩把約30公分長的藍波刀，跑到滷味店強索保護費。陳男把刀插在櫃台上，並對櫃檯的劉姓老闆娘說，要收保護費1萬元。劉女則向他表示，這邊沒有在收保護費，引發陳男不滿持刀揮舞，還砍到櫃檯螢幕。

褚姓老闆從廚房走出碰巧看到這一幕，立刻出聲制止，反引起陳男不滿持刀進到店內與褚男對峙。

褚男拿出鐵椅對抗反被搶下，隨後拿電風扇砸向陳男，又拿熱湯潑他，將他趕出店外，陳男只好持刀坐在店門前階梯上。

巡佐王和瑚碰巧趕抵，要求陳男棄刀投降，但他卻不願配合反而持雙刀走向王員。雙方在階梯上發生拉扯，王員壓制陳男時，不慎遭陳劃傷手指，所幸並無大礙，隨即將陳男帶回偵訊，過程全被店內監視器拍下。

檢察官偵訊時，陳男承認有把刀插在櫃檯上，並要求店家繳交保護費。檢察官認定陳男涉犯強盜、妨害公務等罪，將他起訴。