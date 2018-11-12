富少當庭認偷七七行館 共犯：是他叫我去搬東西

2018-11-12 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池的「七七行館」，遭高等法院認定以「詐欺」手段、取得建照與使用執照，本月6日判劉家人應返還該國有地。

不過，「七七行館」也因3度遭富少董展昀闖入並偷走百餘件古玩受矚；法院今開庭審理，在押的董嫌認罪，但否認主動犯案的共犯范昌平說「都是董叫我進去搬東西」，另強調，「後來還帶警察去取出董在另處搬的一顆北投石」，欲展現配合辦案態度

士林地院稍早開庭，曾留學澳洲的38歲的董展昀當庭承認犯罪，坦承分別在今年1月8日、3月25日與4月12日，三度進入「七七行館」偷竊，另曾吸食安非他命。

47歲的范昌平則辯，4月12日當日到「七七行館」時，根本不須入侵、即可進入，且當天之所以會進入，也是董展昀叫我把聚寶盆搬到車上，加上該處沒有大門、警衛，圍牆也已敲掉，看起來猶如廢墟，因此「董叫我搬、我就搬」；范接著說，案發過程「我均不知情，進去搬一搬而已」，當下雖覺得「怪怪的」，仍依指示搬聚寶盆、花盆與樹瘤。

范昌平強調，被逮後配合辦案，還帶警方去取出董展昀在另處搬的一顆北投石；面對法官質疑，為何檢警偵查時均承認犯罪，審理時供詞卻有出入？他才又說，雖有竊盜、但真的未入侵行館，不解起訴書為何將「沒有圍牆的地方，寫成翻牆進入？」

法官當庭也請坐在原告席的行館管家確認被偷物件與件數，但由於資料過於繁雜，仍需再與承辦警員確認，庭末欲知候核辦；董展昀、范昌平均還押。