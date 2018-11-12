妨害公務事件頻傳 新北司法治安首長決重罰

2018-11-12 11:24

〔記者王定傳／新北報導〕近來妨害公務事件頻傳，時有挑戰公權力相關報導，為此，新北地院院長林輝煌、新北地檢署檢察長朱兆民及新北市政府警察局局長胡木源，今日在新北地院三樓簡報室共同召開會議研商討論。

今日與會討論者除林輝煌、朱兆民及胡木源外，還有新北地院庭長楊志雄、新北地檢署主任檢察官謝奇孟、主任檢察官蔡偉逸、土城分局分局長余昭俊、偵查隊隊長蔡洺彥、督察組組長、清水派出所所長等。

會後，新北地檢署檢察長朱兆民表示，對執法人員施加暴力及對機關挑釁行為，法所不容，已指示檢察官，對依法執行公務的公務員施強暴脅迫者，情節合於羈押要件，一律聲請羈押，起訴時，請求法院從重量刑，縱法院判決刑度得易科罰金，檢察官仍依情節，不准予易科罰金，一律入監服刑！

新北地院院長林輝煌則說，近日在新北院檢大門發生民眾衝突事件，媒體大幅報導後，不法分子可能會趁隙生事，關係到機關人員、洽公民眾的安全和司法尊嚴，此次院檢警三方舉行聯合安全維護協調會報，共同決定嚴格執行門禁檢查，捍衛司法尊嚴。

新北市政府警察局局長胡木源表示，為了防治類似事件再發生，警察局以通知各分局加強掌握輿情，若發現當事人親友有聚眾滋事的可能，要事先通報移送單位的當地警方，以便預置警力防範。

新北檢強調，公權力不容挑戰，檢察官當嚴正執法，維護社會秩序，保障民眾權益，呼籲有心人士別心存僥倖，以身試法。