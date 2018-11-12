選前第三波掃黑、緝賭 到案治平首惡15人、選舉賭盤4件6人

警政署選前第三波掃黑、緝賭成果記者會，內政部長徐國勇到場聽取簡報。（記者邱俊福攝）

2018-11-12 11:26

〔記者 邱俊福／台北報導〕警政署選前執行第3波掃黑並同步掃蕩地下賭盤專案行動，至今為止共執行到案犯罪幫派組合首惡的對象，共15人，其中破獲涉嫌以暴力方式介入選舉事務2案，以及具統促政黨成員身分的竹聯幫2人，另查獲各類賭博案件796件1631人，當中選舉賭盤4件6人。

警政署表示，這次掃黑到案的治平首惡分子，包括竹聯幫戰堂、孝堂、地堂、信堂、地虎堂6人、天道盟太陽會、北山會、不倒會3人、四海幫1人，其他暴力犯罪組合2人，一般暴力犯罪集團3人。

而針對當前仿間所熱議的選舉賭盤，執行「全國同步查緝賭博專案行動」，動員全國各警察機關強力出擊肅清「選舉賭盤」，並將「網路賭博」、「地下運動簽賭」、「職業賭場」、「六合彩組頭」等賭博案類列為重點取締項目。

經統計專案期間計掃蕩處所903處，查獲各類賭博案件796件1631人，其中選舉賭盤4件6人、運動簽賭76件147人、六合彩簽賭331件426人、職業賭場22件171人、網路賭博245件460人，其他賭博118件421人，合計現場查扣現金308萬5745元、支票400萬元。

其中嘉義市警局破獲許姓嫌犯經營「六合彩」及「美國職棒」地下簽注站兼營選舉賭盤，並提供選舉賭盤給下游組頭呂嫌及顏嫌下注簽賭，另彰化縣警局查獲李姓嫌犯於LINE通訊軟體開設選舉賭盤，以及張姓嫌犯於網路PTT開設選舉賭盤。