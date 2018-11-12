欠債被逼簽本票還慘遭性侵 酒店妹獲賠20萬元

2018-11-12 11:23

〔記者錢利忠／台北報導〕20多歲酒店小姐小如（化名）積欠崔姓、卓姓酒店經紀約31萬元，不但遭打破頭、呼巴掌，還被逼簽下2張共60萬元的本票，事後甚至慘遭2名酒店經紀的張姓友人帶到租屋處性侵；台北地檢署去年9月依強制性交等罪起訴張男，另依強制、傷害等罪起訴崔、卓、張等3人後，日前小如向北檢申請性侵犯罪被害補償金20萬元獲准，檢方將向崔男等3人追償。

檢方調查，在台北市林森北路酒店上班的小如，是崔姓酒店經紀旗下小姐，小如陸續向崔男借款30萬元，還向另名卓姓酒店經紀商借1萬元。崔男認為，小如欠錢又不認真工作，前年8月下旬某日凌晨，找來卓、張兩人，與小如相約酒店包廂，討論還款事宜。

期間，卓男涉嫌以麥克風痛毆小如的頭部，導致她受傷流血，張男則掌摑小如，逼她簽下2張各30萬元的本票；小如害怕被打得更慘，只好含淚簽下本票；後來小如還被崔男帶到住處，由崔男的小弟看管，張男卻以商討債務為由，將小如帶回租屋處性侵得逞，不甘受辱的小如，事後驗傷提告。

崔男等3人庭訊時均否認逼簽本票，聲稱是小如自願的。卓男承認有用麥克風打小如；張男則否認掌摑小如，推稱是親密的摸臉舉動。針對張男被控性侵的部分，他聲稱是雙方協議好的性交易，完事後他有給小如6000元，但小如否認。

3人另被控強制、傷害罪的部分，檢方傳喚相關證人，證實小如當時是在非常害怕的情況下被打傷，並被要求簽下本票。

至於張男被控性侵部分，崔男案發後曾質問張男是否性侵小如，張男僅回：「事情做都做了」，且小如指證歷歷，不採信張男的說詞。