騎樓撿到皮包花100元買麵 吃上官司

2018-11-12 11:21

［記者楊政郡／台中報導］江男騎機車在中區中華路騎樓下撿到一個皮包，10天後警察追上門來找皮包，他辯稱太忙才忘了交給警察，可是失主說里面現金不對，少了1800元，直腸子的江男脫口而出：「那有少那麼多，我才拿100元買麵」，當場露餡，警方訊後依侵占遺失物罪函請地檢署偵辦。

一分局大誠分駐所日前受理民眾報案，稱在中華路騎樓下遺失一個黑色包包，警方調閱監視器，過慮案發時間影像，發現騎機車的50歲江男涉有重嫌，查出車主江男，通知他到案，江男帶著皮包來也沒有否認，但向警方稱係因工作忙碌才沒有即時交予警方，絕對沒有侵占意圖。

但警方與失主發現裡面現金剩1200元，失主說他現金應該有3000元，警方詢問為何會有落差時，江男脫口而出：「那有少那麼多，我才拿100元買麵」，當場露餡。

18歲陸姓失主說當時與朋友慶生，在酒吧飲酒，暫將包包置於騎樓下，而回去索取時卻發現不見了，10天後沒任何消息才求助警方幫忙。

江男供稱當天騎乘機車經過，突然撇見騎樓下有一個包包，出於好心把包包帶走，只是因為工作太忙才一直沒聯絡失主或交給警方。正要交給警方時就接獲警方通知，他絕對沒有侵占意圖。

但江男拾獲遺失物當下沒有交付警方，還拿走裡面的100元使用，警方訊後仍依法函送地檢署偵辦。