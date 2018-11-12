男網友噓寒問暖勸投資 她險遭騙近10萬元

2018-11-12 11:14

〔記者歐素美／台中報導〕潘姓女子透過臉書認識國外男網友，並在其慫恿下到局準備匯款3千元美金投資股票，經郵局人員發現其中有詐，通知員警到場，員警向女子說明其匯款對象與交往的網友姓名不符，潘女才恍然大悟恐遭詐騙，趕緊取消匯款，保住近10萬元台幣積蓄。

東勢分局東勢派出所於本月7日下午4點左右接獲東勢郵局報案，指稱有位女子疑似遭他人詐騙，欲匯錢至香港某銀行。

東勢派出所副所長張茂升、警員蘇明宗趕到現場了解，發現潘姓女子（35歲）在今年初透過臉書認識1名男網友，該男常透過網路對潘女噓寒問暖，但雙方從未見面，男子並以投資股票及有高額利息為由，慫恿潘女投資，並約定11月20日會到台灣與潘女見面，當面還給本金及利息。

潘女深信不疑才到郵局準備匯款美金3千元（約新台幣9萬6仟元）給對方，幸郵局行員了解對方匯款動機後，警覺潘女疑似遭詐騙，趕緊通知警方。

警員到場後急忙協助勸說，告知匯款帳戶與聊天對象名字不符，潘女才恍然大悟遭到詐騙，因而成功保住近10萬元積蓄，對警方勸阻表示非常感謝。

東勢派出所呼籲民眾若遇到網友訊息或其他來歷不明電話，以各種理由勸說匯款時，須先確認該人身分是否真實，可撥打165防詐騙專線或110，請警方協助查證，避免身陷詐騙情境損失金錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆