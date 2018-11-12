139線20K再傳3重機追撞 民俗專家：冤魂太多！

八卦山139線20K又傳重機追撞事故，警方出動現場處理。（記者湯世名翻攝）

2018-11-12 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕139線20K真有「魔咒」？1名22歲林姓男子昨天騎重機跑車行經素有「死亡彎道」稱號的彰化縣八卦山139線20K處時，疑壓車過彎後又「翹孤輪」加速，不料，失控衝撞前方1輛重機，林男機車在無人駕駛下往前衝50公尺後翻覆，摔到對向車道的林男又被1輛重機輾壓，林男顱內出血、全身多處擦傷留院觀察，全案由警方釐清中。

民俗專家蒲慶峰則強調，139線沿線「冤魂太多」，一定要整條路段全部路祭，並且從交通設施改善著手，才能徹底解煞，否則一定會再出事。

本月7日24歲機車騎士行經139線20公里處彎道時，疑競速過彎超越雙黃線衝撞對向車道一輛轎車，當場摔車10多公尺遠，經送醫急救左腿骨折、肢體多處擦傷。由於今年9月間該處彎道先後傳出機車騎士摔落20公尺深山谷死亡，以及男大生騎機車經過彎道時衝過對向車道直撞路樹重傷，因此有車友稱此彎道為「死亡彎道」。還有車友認為此處為「全八卦山最陰之處」，因此7日警方前往處理獲悉又是20公里處時驚呼：「怎麼又是這裏？」沒想到昨天又在此處發生追撞車禍。

警方根據林男行車紀錄器調查，林男昨天下午2時許騎乘重機行經139線往芬園鄉方向騎乘，半途突然迴轉折返往彰化市方向騎乘，就在行經20公里處過彎時，林男重機突然出現壓車並「翹孤輪」，旋即開始加速，不料旋即失控衝撞前方由吳姓男子騎乘的重機，林男彈飛摔到對向車道，其機車竟還離奇的行駛50公尺撞擊路旁交通標誌牌後才倒地，林男旋即又被對向車道宋姓男子騎乘的重機輾壓，宋男也連人帶車倒地，但未受傷。

消防局據報派員將林男送醫急救，發現其有顱內出血現象，並且全身多處擦傷，傷勢還要進一步觀察，警方一度以為是騎車自摔，但在檢視行車紀錄器後才驚覺是騎車失控撞擊前車的事故。

民俗專家蒲慶峰則指出，日據時代至今八卦山有很多冤魂，20公里路段是個白虎穴，又有鐮刀煞，本來就是容易出事的地點，尤其在農曆七月陰氣更重，會有「抓輪替」情形，他認為只在部分路段辦理路祭是沒有用的，一定要整條139線都辦路祭，且從交通設施改善著手才能徹底化解煞氣，否則類似事故還是會一再發生。

11月25日已有宗教單位、團體將於139線20公里處以佛教儀式普渡，當天將擺開270桌全素普渡桌，從上午9點到下午3點半接力誦經，希望能渡化「好兄弟」，冥陽兩利，撫慰人心。