古道遇獼猴攻擊…美女神力甩摔擊退2獼猴、夫急抱她逃離現場

被獼猴攻擊而擊退2隻猴子的林姓女子。（林小姐提供）

2018-11-12 06:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮一對年輕夫妻帶小孩去特富野古道健行，在停車場妻子被台灣獼猴攻擊，驚嚇而激發出力氣的她，手臂一揮猴子被她甩落地，另1隻猴子要來幫同伴報仇則被她打了一巴掌，其夫看傻眼，一把抱起老婆衝至座車，將老婆放入車內，老婆以為老公英雄救美，老公則幽默神回「人跟猴子打架太丟臉，只好趕快把你帶走！」。

草屯鎮的林姓女子和先生、孩子上個週休假期，到阿里山特富野古道遊玩，下山走到在停車場時有1隻獼猴突然跳上林女的身上，平常就頗有力的她，感覺自己生命受到威脅，在驚嚇之餘也激發出潛力，手臂用力一甩，就把獼猴摔下地。

眼見自己的同伴被摔下地，另一獼猴也跳上身要報仇，林女頭腦一片空白，舉起右手就朝猴子的臉打了一巴掌，眼看老婆和猴子打了起來，林女的先生趕緊衝過來，體重85公斤的他，一把抱起體重60多公斤的老婆，衝回自己的座車，開了車門把老婆放在副駕駛座，自己也鑽回駕駛座發動車子開離現場。

林女上車後驚魂甫定，感謝老公英雄救美，也幽自己一默：「我好像變瘦了！你一把就把我抱起來！」，而她的老公回應「你跟猴子打架，旁邊很多人在看，真是丟臉，不把你帶走，會讓很多人看笑話！」。

據了解，台灣獼猴還未正式公告從保育類動物除名，依野生動物保育法第21條規定，野生動物有危害作物或民眾生命安全等緊急情況下，得以主管機關核定之人道方式予以獵捕或宰殺以防治危害，再事後報備。因此林女感覺被獼猴攻擊生命受到威脅而打了獼猴，也不會因此觸法。