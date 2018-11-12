地主不知行情隨便賣 9坪持分地竟值1000萬

新北市板橋區北門街公辦都更案，完工後為地上15層、地下4層的住商大樓。（資料照，新北市城鄉局提供）

2018-11-12 00:05

〔記者王定傳／新北報導〕寸土寸金！新北市江姓一家人擁有板橋北門街公辦都更案9坪持分土地，他們不知土地價值高達上千萬，僅以265萬低價出售；不料，居間仲介的王姓女子見有利可圖，從中搞鬼，隱瞞實際價格，把價金墊高到1108萬，賣給委託她購地的劉姓建設公司老闆，騙取843萬差額，新北地院除依詐欺罪判她6個月徒刑外，另判賠843萬餘元。

據查，板橋北門街公辦都更案於2006年送案、2010年核定、2015年動工興建，今年完工，改建為地下4層、地上15層大樓，共有129戶，基地面積將近575坪，鄰近板橋林家花園，生活機能優良；產生糾紛的這筆土地約258坪，江家6人持分約336分之12，換算約9.237坪。

據了解，買家劉男是某建設公司老闆，也是該地地主之一，想取得更多土地獲利，因而委託從事土地開發的王女，找其他持分地主買地；王女再與呂姓男子合作，由呂男與地主談價錢。

2014年間，江家人因不知行情，同意以265萬5千元出售這9坪土地，換算一坪約29萬5千元，王女隨後開支票付款，並在取得江家授權後，隱瞞實際價錢，要求劉男抬高買價，最後，劉男同意以1108萬8千元買下，換算一坪約123萬餘元。

王女為了拿到款項，還以方便地主分配價金，要求劉男塗銷支票受款人，實際上只是方便她拿支票自行兌換，詐取843萬餘元差額得手。

隔年，江家人收到都更建商通知，得知該土地都更前價值1358萬餘元、都更後分配價值2096萬餘元，江家人驚覺遭騙，自訴控告王女、呂男、劉男及其子4人詐欺等罪（一、二審4人均無罪），此時，劉男才知自己當了肥羊，怒告王、呂2人詐欺。

刑事部分，王女否認詐欺，一審新北地院合議庭認為，王女是劉男委託的仲介人員，應誠實告知價格，卻隱瞞重要訊息，賺取價差，判刑6月，呂男則無罪；劉男並提求償，王女仍堅稱雙方是類似承攬關係，她幫劉男取得土地完整產權的工作，並獲取報酬，民庭法官並不採信，判還差額！