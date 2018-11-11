爭取棒球重返奧運 辜仲諒出國夢碎......

中華棒協理事長辜仲諒（左）希望解除境管，赴法商討棒球重返奧運事宜，聲請被北院駁回。（資料照）

2018-11-11 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒涉入侵占中信金控資產案，前年被諭知1億元交保並限制出境至今，身兼中華棒協理事長的他，日前接到世界棒壘協會邀約到法國討論棒球重返奧運事宜，趕緊向台北地院聲請暫時解除境管，惟北院認為開會可由其他理事出席，並非非他不可，裁定駁回。

辜仲諒被控利用中信金控利益輸送國寶集團總裁朱國榮，以達中信人壽與台灣人壽保險合併目的，檢察官認違反金融控股公司法、證交法、洗錢防制法、銀行法、保險法、商業會計法，前年提起公訴，諭知1億元交保並境管至今。

今年5月31日，辜仲諒當選中華棒協第12屆理事長，協會隨後接到世界棒壘協會與法國棒壘協會邀請，希望能派人到法國開會，討論如何爭取棒球列入2024年與2028年的奧運事宜，辜仲諒自認是最佳代表，立刻向北院聲請解除本月11日到25日的境管。

辜仲諒主張，他身為理事長，應親自代表中華棒協出席國際會議，藉以拓展歐洲棒球連線，為台灣參與國際賽事架起橋梁，讓棒球得以重返奧運，列為固定競賽項目，目的為公益，由第三人出席無法達到相同效果。

辜說，自己根在台灣，家人、家族、財產也在台灣，2名子女年幼，絕無棄保潛逃可能，況且，另案（紅火案）雖也有境管，多次聲請暫時解除境管均核准，且他都在行程結束後如期返台，未曾延宕，足證無逃亡之虞；他甚至表示，除了1億元外，願意增提保證金及責付給辯護人。

北院認為，辜仲諒所涉為7年以上重罪，足以危害經濟發展與破壞金融安定，為「重大經濟犯罪」、「重大刑事案件」，限制出境已是手段較輕微的強制處分，若未持續境管，難保訴訟動態不利於他時會潛逃不歸，再加上我國的外交困境，屆時司法互助引渡回國機會低；至於家人與財產均在台，實務上也常出現棄保潛逃的情形。

北院指出，參加國際會議可由同具棒球專業、協調能力佳的理事出席，且現在通訊傳播發達，就算無法親自前往，仍可用電話、傳真、書信、電郵、視訊方式替代，絕非不可替代。據此，駁回辜的暫時解除境管聲請，可抗告。