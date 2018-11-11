多疑女控男警偷看胸部下體 吃上誣告卻全身而退

2018-11-11 23:28

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓女子2015年到台北市警局新生南路派出所領取遺失物，懷疑鄭姓員警偷瞄她的胸部及下體，憤而向市民熱線申訴性騷擾，檢方查無實據，以不起訴結案，鄭員為了捍衛名譽，反告陳女誣告，台北地院審理發現陳女個性多疑，不排除主觀上有感到性騷擾的可能，判決無罪。

2015年8月22日下午3時許，陳女到新生南路所領取遺失物，值勤的王員受理她的案件並製作筆錄，備勤的鄭員則起身看她要做什麼，過沒多久，陳女跑到到值班台的另一側清點遺失物，確認無誤後即離去。

一小時後，陳女突然致電1999市民熱線，控訴鄭員當時猛盯著她的胸部與下體，心裡有被性騷擾的感覺；督察組接獲轉知，立刻請陳女到分局了解案情，陳女表明要對鄭員提出性騷擾的申訴與告訴，全案函送大安分局性騷擾事件調查小組與台北地檢署調查，惟兩單位調閱監視器後，均認為性騷擾不成立。

鄭員不甘名譽受損，對陳女提出誣告罪告訴，檢察官也認為陳女當時虛偽申告，有使鄭員受到刑事追訴的犯意，因而提起公訴。

陳女辯稱，當時原本在值勤台清點遺失物，後發現鄭員盯著她的胸部和下體，感覺很不舒服與畏懼，才會走到另一側的報案等待區清點，絕對沒有誣告，請法官不要否認她的感受。

北院調閱監視器，畫面確實顯示鄭員未對陳女做出騷擾之舉，但鏡頭僅對著值班台周遭，鄭員是否有在鏡頭以外的地方做出其他行為，不得而知。

北院發現，鄭女個性急促、做事匆忙，易判斷失準，精神渙散，並有疑心、關係妄想及被害妄想症狀，長期接受治療，不能排除她個性多疑導致判斷與一般人有異，意即，常人不會認為是冒犯的眼神，她可能會錯認為性騷擾而感到不舒服。

北院指出，雖然客觀證據顯示鄭員未性騷擾，但難以證明陳女主觀上有誣告之意，依「罪證有疑，利於被告」原則判陳女無罪；可上訴。