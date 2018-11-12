女友坐旁邊 竹科工程師看電影照樣摸鄰座辣妹大腿！

2018-11-12 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹日前傳出一起罕見的性騷擾案件，竹科陳姓碩士工程師與女友在影城看電影時，隔壁林姓女子身材高挑且穿短褲，陳男竟凍未條，無視女友在他身旁，也不管林女依偎在她隔壁座位的男友身旁，竟連續以小指觸按、來回觸摸林女大腿，以滿足自己色慾，林女忍到電影結束，才告訴一旁男友抓色狼，陳男當場認罪，聲稱壓力太大，還拗這樣可以抒壓，新竹地檢署依性騷擾罪嫌將他提起公訴。

檢警調查，10月初某日晚間，陳男與女友前往新竹市巨城威秀影城看電影，當時女友坐他右手邊，被害人林女則坐在他的左手邊，由於林女身材火辣且穿短褲，看得陳男血脈賁張、心猿意馬，電影還沒演到一半，陳男根本無視一旁女友，就以左手小姆指指背，觸摸林女大腿外側。

一開始林女以為陳男不小心碰到，一直閃避，可是陳男後來越來越誇張，用小指指背連續觸按、來回觸碰林女大腿至少5次之多。

林女一直隱忍到電影結束，才告訴男友說，她被鄰座的色狼小指侵犯，非常不爽，男友立即起身找陳男理論，警方據報趕往現場，將陳男帶案偵辦，陳男的女友看見男友被人指控是色狼，而且就在她眼下發生，震驚地說不出話來。

陳男在偵訊時，坦承犯案不諱，聲稱因為工作壓力太大，為了想抒壓，才會這種洩慾的方式，為壓力找宣洩的出口。

檢警偵辦本案期間，被害人林女非常氣憤地說，看電影時她曾閃避、出聲希望陳男收手，但陳男就是不聽，因此她無法原諒陳男，堅持不撤回告訴，就是要給這頭工程師色狼一個教訓。

最後檢方依性騷擾防治法趁機性騷擾罪嫌，將陳男提起公訴，依法陳男將面對2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。