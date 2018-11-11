赴法促棒球重返奧運 辜仲諒聲請暫解境管遭駁

棒球協會理事長辜仲諒因案遭限制出境，但他以要去法國開會，力促棒球重返奧運，聲請暫時解除境管，遭台北地院駁回聲請。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-11-11 19:37

〔中央社〕棒協理事長辜仲諒因案遭限制出境，但他以要去法國開會，力促棒球重返奧運，聲請暫時解除境管；台北地院審理後認為，案件尚未完成審理程序，仍有境管必要，近日駁回聲請。

辜仲諒因涉嫌共同侵占中國信託金融控股股份有限公司資產等案，遭台北地檢署以涉嫌違反證券交易法等罪嫌起訴，案件目前由台北地方法院審理中。

辜仲諒的聲請意旨指出，國際奧林匹克委員會在民國94年，以發展棒球運動國家太少為由，將棒球除名於奧運正式競賽項目之外，而包括棒協在內的各國棒球組織聯盟積極合作下，民國109年東京奧運終將其列為競賽項目。

然而，這僅為一次性賽事，為使棒球重返奧運成為正式競賽項目，仍須與國際組織合縱連橫，以求棒球能持續於113年（巴黎）及117年（洛杉磯）奧運中列為競賽項目。

辜仲諒指出，法國棒壘協會及世界棒壘協會將於今年11月12日至23日召開會議，他身為棒協理事長，應親自出席這場國際會議。

辜仲諒表示，這次的聲請是為了公益，且若由第三人代表出席，無法達成相同效果；再者，自己的家族、家人在台灣，根在台灣，在台灣也有事業及財產，絕無棄保潛逃可能，而且在本案偵查階段，他繳交新台幣1億元的交保金，更不可能棄保潛逃，導致保證金遭沒收。

辜仲諒希望，法院能准許暫時解除限制出境，時間為今年11月11日至11月25日，讓他可以到法國巴黎參加會議，與法國棒壘協會及世界棒壘球總會共同策劃棒球競賽重返奧運，成為固定競賽項目，納入113年及117年奧運競賽中。

法院認為，辜仲諒自偵查迄今否認犯行，本案也尚未完成審理程序，若未持續限制聲請人出境，仍有在訴訟程序進行中發現對己不利情事發生時，潛逃不歸的可能性及疑慮，勢必將影響案件審判的進行。

此外，參加國際會議，仍得由該協會其他同具有棒球專業、協調能力的理事出席，考量現今通訊傳播發達的程度，可以用電話、傳真、信函、電子郵件或視訊方式進行，也可委由相關理事代理，並非具絕對不可代替性。

綜合上述，北院近日駁回辜仲諒的聲請。