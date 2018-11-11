被通緝還開直播 「蘆竹王陽明」遭正妹警擒獲

李威德遭解送。（記者余衡翻攝）

2018-11-11 20:20

〔記者余衡／新北報導〕自稱「蘆竹王陽明」的25歲男子李威德，因涉及偽造文書案件遭到通緝，日前新北市板橋警方南下桃園逮人時，李男竟在屋內開IG（Instagram）全程直播，李男粉絲見警花林昕彤也在場直呼「女警好正！」不待直播結束警方直接破門攻堅，李男樂極生悲當場就逮。

板橋警方表示，家住桃園蘆竹的李男經常在IG上以帳號「bitquiet」直播拉K及吸笑氣，高調作風吸引超過1萬5千名粉絲追蹤，還有粉絲稱他為「老師」，李男還曾在直播時自豪官司纏身，去年還曾因涉嫌散布偷拍性愛影片遭台北市警方逮捕。

板橋警方日前網路巡邏時發現李男直播影片涉嫌不法，經查詢赫現他還因偽造文書案遭桃園地院通緝，昨天下午會同蘆竹警方派出優勢警力前往逮人，不料李男竟還用手機直播，許多粉絲在網路觀看全程，大讚現場女警林昕彤「好正！」部份粉絲還趕往聲援。

警方包圍現場後發現李男站在2樓陽台，除拍攝樓下狀況還挑釁問道「你們是要來抓我的嗎？」粉絲見狀還回覆「老師小心！」、「老師情況如何？」等關心話語，警方不待直播結束立即破門逮人，同時驅離現場圍觀群眾。

李男被警方帶回告知涉及偽造文書案，他還囂張說道「要送快送，自己案子多到記不得了！」上車時他要求不戴頭套、口罩，還要求記者把他「拍帥一點！」全案訊後依法解送桃園地院歸案，最後遭法官當庭裁定收押。

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