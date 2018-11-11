「牛肉在哪裡？」光棍節網購夯 警提醒也是每年詐騙最高峰

2018-11-11 15:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天11月11日俗稱「光棍節」，近年已被網購業者包裝為「狂歡購物節」，紛紛推出各種優惠活動來吸引網購族，但詐騙集團更在此時蠢蠢欲動，家住中部的37歲陳姓男子在臉書購買看似美味的高級牛肉，花了3350元，賣家卻人間蒸發，讓他大嘆網購「牛肉在哪裡？！」

刑事局表示，根據去年資料，假網拍詐騙案件的第1高峰就發生在光棍節前後的10至12月，第2高峰才是過年前後，呼籲民眾提高警覺慎防詐騙，千萬別寵愛自己不成，反而損失金錢。

陳男表示，自己在臉書「大台灣泰國蝦、魚、龍蝦、螃蟹買賣專區」上看到貼文拍賣「厚實沙朗牛排20斤1箱」，照片上的冷凍牛肉看來又大又厚且油花均勻，十分美味，心動之餘立刻下標。

賣家以臉書私訊自稱是幫男朋友工作的牛排店長代為貼文販售，才能批到物美價廉的冷凍牛肉，要求陳男先匯款至指定帳戶再出貨。陳男不疑有他，興沖沖轉帳後，苦等至10月底，不僅未收到牛肉，連賣家都人間蒸發，才難過報警。

刑事局表示，詐騙集團利用光棍節前後網購最熱絡時機，透過拍賣網站或臉書購物社團，甚至建立不知名的購物網站，以低於行情售價吸引網購族，還附上商品照片取信於被害人，其最常見的特徵就是以各種理由要求買家私下交易，並且先付款後才寄貨。

警方提醒網購應慎選有口碑、有服務電話，甚至有實體店面的賣場，避免私下交易和先付款後取貨，面交或貨到付款亦盡量確認貨品無誤再付款，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆