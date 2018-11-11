《西遊記》小劇場 教你寒冬別中這種毒…

配合光棍節，消防局第二大隊在大賣場的宣導活動也演出棍打「CO（一氧化碳）死神」。（記者李容萍攝）

2018-11-11 15:40

〔記者李容萍／桃園報導〕天氣轉涼，東北季風頻率日趨頻繁，民眾習慣將家中門窗緊閉來抵禦寒風，若家中不通風，使用燃氣熱水器燃燒不完全，產生的一氧化碳就可能引發中毒。桃園市政府消防局第二大隊防範傷亡慘劇發生，今日舉辦創意寓一氧化碳預防季宣導活動，由華勛分隊擔綱演出《西遊記》宣導小劇場。

劇中敘述唐三藏師徒在取經路途中遇到妖怪，並深受一氧化碳毒害，擁有一身功夫的孫悟空為從奸詐狡猾妖精手中，可是絞盡腦汁、費盡九牛二虎之力才搶救出受了毒害的唐三藏與師弟們。

宣導現場設立各項闖關活動便以孫悟空招式作為命名，包括知識碰碰樂（大顯神通）、立體拼圖裝置藝術（千變萬化） 救援流程（摩拳擦掌）、室內消防栓操作及著裝體驗（鋼筋鐵骨）、地震體驗車體驗（天崩地裂）、煙霧體驗室及住警器介紹（騰雲駕霧），吸引親子學習一氧化碳危機處理及各種災害的應變。

此外，第二大隊龍岡分隊配合「光棍節」促銷活動選在大潤發中壢店進行宣導「光棍狂購，CO（一氧化碳）防GO」，提供電子棍棒與現場民眾大玩棒打CO死神，全力打擊CO徹底消滅，強化民眾防範意識。

第二大隊長殷明坤表示，提醒天氣逐漸轉涼，為避免一氧化碳中毒事件發生，使用瓦斯器具應保持通風與空氣對流；由於一氧化碳無色無味，中毒初期鑑別度低，民眾常常中毒卻不自知，醫師也建議民眾若感到頭痛、頭暈且全身不適且長時間處在同一空間的人，都同時產生相同症狀，就應該提高警覺。