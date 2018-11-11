散步走丟 阿嬤慌等 阿公深情叮嚀：下次不要將手放開

警方將跟錯人迷途的阿嬤護送回家。（記者許國楨翻攝）

2018-11-11 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓阿嬤與丈夫外出散步，因為丈夫腳程較快加上她視力衰退，直到驚覺跟錯人慌張不已獨坐路旁等候，警方獲報趕往處理發現阿嬤有失智狀況無法表達，最後透過臉部辨識系統查出住處護送返家時，正準備外出報案的阿公趕緊上前緊握阿嬤的手，還不斷叮嚀下次出門一定不要將手放開，鶼鰈情深令人感動。

台中市第一分局民權派出所前天獲報五權西二街某麵攤附近有老人需要協助，警員詹書瑋、江孟修趕赴現場，發現已經85歲高齡的林姓阿嬤面容十分惶恐，嘴裡還念念有詞，隨即上前關懷詢問，原來是阿嬤午睡後與丈夫一同外出散步，卻因為先生腳程較快，加上她視力衰退視線不佳，園道上的人潮又很多，等到對方轉彎回家才發現跟錯人。

阿婦因慌張得不知所措下只好獨坐路邊等候，直到附近店家發現有異才趕緊報警協助，江員雖然細心詢問阿嬤身份及家屬聯絡資訊，但阿嬤疑患有失智無法完整表達，身上也沒有任何證件，員警只好一邊安撫情緒，經查詢尚無通報失蹤紀錄將阿嬤帶回警所，給予溫開水飲用、補充體力。

最後江員在臉部辨識系統協助下，查出阿嬤住在忠信國小附近開巡邏車載她回家時，剛好遇上遍尋老伴不著，已經準備騎車出門報案的阿公，阿公見牽手從巡邏車下來立即上前緊緊握住她的雙手，除了向員警表達感謝，還不斷回頭叮嚀一旁的牽手，下次出門一定不要將手放開，關愛神情溢於言表的鶼鰈情深令人感動。