被告在囚車聊天串供？ 法警：盡量坐不同隔間

法警於囚車上戒護人犯時，會將被羈押禁見的同案被告隔開來坐，避免串供之情況。（資料照，記者謝君臨攝）

2018-11-11 12:19

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌日前在立法院質詢時，提到有法警向他投訴，指因人力及設備不足，導致檢察官雖然在偵訊時採隔離訊問，但被告因坐同一班囚車，早在車上聊天串供；對此，有法警私下向本報記者透露，由於囚車僅有三處隔間，遇到被告多達數十人時，難免無法完全隔離，但會禁止被羈押禁見的被告聊天。

立法院司法及法制委員會日前審查「刑事訴訟法」條文修正案，會中黃國昌詢問司法院秘書長呂太郎及法務部常務次長張斗輝，針對目前法警戒護人犯往來地檢署與看守所之間，就現有的訓練及相關設備，是否能因應危險的突發狀況？另，人犯在警備車上時，是否有足夠的安全措施？

此外，黃國昌質疑，有法警私下揶揄，指檢察官庭訊時雖對被告採取隔離訊問，但因不同被告都坐同一班囚車，早在囚車上聊得不亦樂乎，該串證早就串好了，隔離訊問形同虛設，要求司法院、法務部等相關單位研擬配套措施。

對此，有法警私下向本報記者透露，指囚車上有三處隔間，被告只要經檢察官諭令羈押並禁止接見、通信，不管是將被告移送至看守所，或是從看守所提訊被告至地檢署，都會將同案的不同被告分開坐，就是為了避免被告趁隙聊天串供；此外，男女被告也都會盡量分處不同隔間。

不過，也有法警說，雖然被告人多時，地檢署會派大型囚車載運，但因車上僅有三處隔間，這時就很難完全將同案被告全數隔離，此外，即便他們會嚴格禁止同案被告聊天，但在車輛行進時，為了安全起見，他們也僅會口頭勸阻，不會進入隔間內強力制止，因此，黃國昌所述情況確有可能發生，但絕對會盡量避免。

法務部次長張斗輝回應黃國昌詢問時表示，就現有的法警人力而言，確實負擔沈重，具有危險性；司法院秘書長呂太郎則說，會再加強囚車上的安全措施，並在預算許可下，添購新的囚車。