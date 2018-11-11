多次急切煞車擋遊覽車 惡駕駛國道逼車還比中指

白車駕駛國道上危險逼車，甚至伸手比出不雅手勢嗆聲。（記者鄭名翔翻攝）

2018-11-11 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕李姓遊覽車司機昨早載著30幾名遊客，行經中山高速公路國道一號南下123公里頭份路段時，前方一輛現代白色自小客車突然多次急煞車，害遊覽車險些撞上，該車還多次左右變換車道刻意擋在前方，甚至伸手比出不雅手勢，讓遊覽車乘客飽受驚嚇。國道警方表示，將約談逼車駕駛到案，最重可處2萬4千元罰款並吊扣牌照。

李姓遊覽車司機表示，與該車並無行車糾紛，不知為何白車駕駛於爬坡路段時，開始不斷擋在前方，多次急煞擋道，兩車險些撞在一起，遊覽車欲變換車道閃過，但白車仍刻意加速急切車道擋在前方，過程被遊覽車上乘客錄下。

乘客們氣得怒罵白車駕駛根本故意逼車，車上30多人飽受驚嚇，李姓司機好不容易抓到空檔，立即從外車道超越白車，原以為就此擺脫，不料白車駕駛加速趕上又擋在前方，甚至搖下車窗對外疑似比出中指。影片PO網後引發網友一片撻伐，怒罵白車駕駛「可惡駕駛」、「萬一出事會賠上30幾條人命」。

李姓駕駛當下報警，並依警方指示暫時停靠於路肩，讓白車駛遠後再上路。國道警方表示，白車駕駛已違法道路交通管理處罰條例，最重可處以2萬4千元罰款，並吊扣其牌照3個月，將依影片車牌號碼約談該名駕駛到案。