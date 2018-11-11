嫖少女急和解找徵信社查地址判無罪 法官：未逾越個資法範疇

2018-11-11 10:52

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子與未滿16歲少女性交易遭起訴一審判有罪，上訴到台中高分院時，楊男急著和解透過徵信社查到少女住處順利達成和解後，卻被少女父親以違反個人資料保護法提告，台中地院一審合議庭認為，楊男透過徵信社取得的是一般可得的資料來源，且目的只是為了談和解，沒有逾越個資法規範的範疇，判楊無罪。

一審合議庭認為，少女已揭示自己臉書資料、所住地點大概位置等資訊，足見該個人資料，對於楊男而言屬取自於一般可得的來源，是依合法管道取得，且楊男使用少女個資的目的，只是為與少女父親商談和解事宜，因此對少女個資蒐集屬於一般可得來源取得的個人資料，難認有逾越必要範圍而蒐集的行為，符合個資法第19條的規範，判楊無罪，全案可上訴。

判決書指出，楊男在104年間與未滿16歲的少女性交易，遭檢方起訴後，一審被判有罪，全案在隔年上訴台中高分院，楊男為了急著談和解，因此憑藉著當時與少女性交易後，載少女返家後的約略地址印象，以及少女所提供的臉書資訊，提供給徵信社希望找到少女的戶籍地。

徵信社根據楊男提供的資訊找到少女的戶籍地，楊男得以順利與少女父親以250萬元達成和解，因此楊涉嫌違反兒少性交易的罪嫌，在台中高分院獲判緩刑2年，全案在105年判決確定，但少女父親認為楊非法取得戶籍地址，向檢察官提出違反個人資料保護法的告訴。

楊男在審理時辯稱，曾載少女返家也知道少女的臉書，因此提供這兩項資訊以1.8萬元的代價，要求徵信社幫忙找到少女住家地址，徵信社後來就給他少女的電話跟住址，都是手抄的，不清楚資料如何取得。