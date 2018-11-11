天降垃圾被砸傷婦人 清潔工被判關50天

2018-11-11 10:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名呂姓婦人前年10月15日行經社區放置垃圾區時，突然被一包垃圾砸傷倒地，左肩旋轉肌、二頭肌斷裂，怒對丟擲垃圾的清潔工郭翰諺提出告訴。基隆地方法院審理後認定，郭男用丟擲的方式將垃圾丟置貨車上時，疏於注意導致呂婦遭到砸傷，認定他觸犯業務過失傷害罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

檢警調查，郭男受雇於登基環境工程有限公司，該公司負責承包麥金路上某大型社區垃圾清理業務，案發當天因大型垃圾車無法進入社區垃圾放置區，便由郭男駕駛小貨車進入，將垃圾載運出來後，再轉交給大型垃圾車處理。

呂婦向法官表示，當時剛好路過該處，準備返回住處時，突然一包垃圾砸過來，害自己跌倒，當下反應用左手撐地，導致左肩受傷。

郭男則否認犯行，並向法官指稱案發當時自己正在拖垃圾，聽見老婦人的哀號聲，立刻前往查看。發現呂婦跪趴在地上，馬上將她扶起，並詢問她怎麼了，老婦人只有一直哀叫並發抖，只好通知同事跟警衛，將人送到醫院，而婦人則向醫生說她肩膀痠痛，開一點藥布就好；現場根本沒有大型垃圾，所以不是自己害她受傷。

警衛則向法官證稱，當時前往協助時，呂婦有說自己被垃圾打到頭很暈，看到她時她已經快站不住了。醫生檢視呂婦傷勢時，她也說被垃圾砸傷倒地，因為人跌倒，手撐地才會導致肌群斷裂。

法官認為，郭男於案發後到找人救援，至少有數分鐘的時間可以將垃圾移開，現場是否仍然保持事發時原狀仍有疑義，郭男也可能將肇事垃圾撿拾到車斗上，所以證人們才沒看見垃圾包，不能因此證明被告無丟擲垃圾情形。

法官審理後認定，郭男從事業務時造成呂婦受傷，已觸犯業務過失傷害罪，犯後又否認犯行，未與對方和解，故判處拘役50天，得易科罰金5萬元。