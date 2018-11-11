偷老爸釣竿不釣魚 他偷遍雙北娃娃機

陳男利用自製釣竿，從洞口伸入，甩竿以強力磁鐵竊取藍芽喇叭。（記者陳薏云翻攝）

2018-11-11 08:18

〔記者陳薏云／台北報導〕犯罪型「天才小釣手」！新北市一名22歲陳姓男子，從小跟著父親釣魚，沒想到卻不學好，拿了爸爸珍藏的細釣竿，再裝上超強力磁鐵，製作成犯罪工具，偷遍雙北15家娃娃機店，且專偷高單價的「美好系列小海螺藍芽喇叭」，再以低廉價格上網拍賣，警方前往陳男家查緝，訊後將陳男依竊盜罪嫌送辦。

據了解，陳男有公共危險以及毒品前科，平時與父母及祖父母居住在三重區，小時候經常跟愛釣魚的父親一起出門釣魚，脫離學生身分後，卻找不到工作，只能以臨時工維生，卻因染上毒品，變得入不敷出。

陳男看著爸爸珍藏的釣竿，動起歪腦筋，將父親釣竿中最細、活動性最高的那隻拿走，並前往賣場購買強力磁鐵，開始製作犯罪工具。之後陳男於今年6月開始，騎乘家中的機車，偷遍雙北市15間夾娃娃機店。今年7月時早上9時許，陳嫌騎車行經永和區自由街一間夾娃娃機店，便戴著安全帽走進店裡尋找目標。

陳男在店內徘徊5分鐘後，鎖定一台放滿藍芽喇叭的機台，便將釣竿從取物口伸進，不斷重複「甩竿」的動作，最後磁鐵成功吸附到鐵盒，「咻」一聲就將藍芽喇叭拉出洞口，不到兩分鐘便成功竊取兩個藍芽喇叭，隨後騎乘機車逃逸。

警方調閱監視器，發現陳男刻意利用翹牌器將機車車牌翹起，導致警方無法辨識車牌，最終成功鎖定陳男，並於5號前往陳男家拘提陳男，陳男被逮後坦承不諱，但表示犯案工具跟贓物都已丟棄，警方訊後將陳男依竊盜罪嫌送辦。

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