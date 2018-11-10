史上最大安毒工廠 2男製造30億安非他命下場是…

2018-11-10 23:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲男子何昱新與26歲男子李育德在新北土城區租用鐵皮屋製造甲基安非他命，檢警搜索查扣甲基安非他命原料7千多公斤、可製成約3千公斤的安非他命，黑市價高達30億元，才發現該製毒工廠製毒規模龐大，是史上偵破最大安非他命製毒工廠，新北地院日前依違反毒品危害防制條例製造二級毒品罪，判何男徒刑13年、李男徒刑10年，可上訴。

判決指出，去年7月，何男在土城承天路承租一處鐵皮工廠，並將製毒工具與原料從三峽倉庫搬至鐵皮工廠內，做為安非他命製毒工廠，並於今年3月起雇用26歲李男幫忙製毒。檢警接獲情資4月16日前往搜索，發現工廠臭味瀰漫，正在製毒中，當場逮捕何男、李男，查扣250公斤的安非他命成品及7千公斤的提煉的滷水（甲基安非他命半成品），推估這批原料及半成品若製作完成，可製成3千公斤以上的甲基安非他命成品，供三百多萬人吸食，市價逾30億元。

警詢時，何男否認犯行，推稱受雇於去年6月遭槍擊身亡的土城角頭「一倫仔」黃義倫，偵審時坦承犯行；李男律師則主張，李男欲改善家計才會被何男招募，參與程度不深，深感悔悟，盼能減輕其刑，但李男自承名下尚有一台賓士車未查扣，頭期款由母親支付，合議庭認為難認李男家境不佳，駁回訴求。

法官痛批兩人貪圖私利，若成品未被查獲流入市面將對國人身心健康及社會治安造成嚴重危害，判出資籌備居主導地位的何男有期徒刑13年、李男10年。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆