候選人老爸涉綁樁上演「失蹤記」 樁腳交保才現身下場是⋯

2018-11-10 23:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣施姓縣議員候選人的父親為求兒子當選，涉嫌以30萬元綁樁，檢警調前天發動搜索，共有30名選民和3名樁腳到案說明，收賄的選民及小樁腳吐出賄款7萬8000元，施父則上演「失蹤記」。

3名樁腳一口咬定施父以「30萬元綁樁，叫我們發錢」，卻因施父「不見蛋」而無法證實，檢方今晨對3樁腳聲押，羈押庭法官諭知3名樁腳分別以5萬、7萬、10萬元交保，檢方傻眼，展開「大追蹤」，施父在中午現身，堅決否認綁樁和行賄，檢方向院方聲請羈押。

該案是彰化縣第一宗縣議員涉及買票案，檢方說，候選人父親以30萬元對杜姓中樁腳綁樁，由杜以其人脈，找來陳姓及另一杜姓小樁腳，以每票500元向選民買票。

檢方從11月初開始監控相關人員，9日時機成熟，展開搜索及約談，30名到案的選民中，已有多人坦承收到賄款500元。另外，杜姓及陳姓樁腳也交出預備行賄的賄款，其中承認收賄選民已繳回犯罪所得共計7萬8000元。

但搜索行動展開後，施父已不知去向，直到3名樁腳交保後，檢警大搜索才「現身」，但他矢口否認綁樁及行賄，檢方以涉嫌重大且有串證逃亡之虞對施父聲請羈押，在今晚10點獲准。

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